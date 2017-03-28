Между Грузией и ЕС начал действовать безвизовый режим

С 28 марта начал действовать безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом.

Как передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе, рано утром 28 марта, то есть всего через несколько часов после вступления в силу новых правил ЕС, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили спецрейсом вылетел в Грецию, откуда направится в Брюссель. Вместе с главой правительства в самолете находились студенты, а также беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Они стали первыми грезинскими гражданами, которые воспользовались правом на свободное посещение Шенгенской зоны.

Один из центральных проспектов Тбилиси украшен европейскими и грузинскими флагами, там устроили праздничную ярмарку и выставку, посвящённую Европе. А на площади Европы состоялся праздничный концерт.

Отныне жители Грузии могут находиться в странах ЕС максимум 90 дней в течение 180-дневного периода – если, конечно, смогут убедить европейских пограничников, что едут в Европу в туристических, деловых, медицинских, или на учёбу, а не для трудоустройства.

Все грузинские телеканалы демонстрируют видеоклипы с подробным рассказом о том, какие документы следует брать с собой, чтобы уменьшить риск отказа в праве пересечь границу ЕС. Кроме биометрического паспорта, это – гостиничная бронь, обратный авиабилет, медицинская страховка и достаточная для проживания сумма денег.