В Узбекистане увольняют с работы воспитательниц без высшего профобразования
С начала марта месяца во всех детских садах Узбекистана проводятся проверки, по результатам которых увольняются работники, не имеющие специального педагогического образования. По некоторым данным, отныне в детсады республики будут принимать на работу исключительно тех, кто уже имеет высшее педагогическое образование. Широкомасштабные аттестации в детских дошкольных учреждениях республики проводятся после скандала, связанного с организацией «борделей» в 23 детсадах в Сурхандарьинской области.
Проверка на профпригодность
Проверки в детских садах Узбекистана проводятся при участии сотрудников местных администраций и чиновников Министерства народного образования.
По словам сотрудника Минобразования, во время проверок основное внимание обращается на профпригодность воспитательниц детсадов:
– Мы смотрим на то, как они обращаются с детьми, на их методику, как они проводят образовательное воспитание. Кроме того, проверяющие обращают внимание на то, как дети питаются в детских садах. Но основное внимание все равно обращается на профпригодность воспитательниц. Также проверяется квалификация воспитательниц, как они ведут себя с детьми, смотрят на культуру их общения и поведения, как воспитательницы одеваются на работе, – сказал репортеру Озодлика сотрудник Минобразования Узбекистана.
Однако он не смог предоставить нашему радио информацию о том, сколько работников детсадов были уволены по результатам проведенных проверок.
Без высшего образования – никуда
Как жалуется нашему репортеру 36-летняя воспитательница Ш.М. (Озодлику известно полное имя воспитательницы – Ред.) одного из детсадов в Ташкентской области, группа проверяющих, посетившая недавно детсад в котором она работала, решила уволить ее с работы только из-за отсутствия у нее высшего педагогического образования:
– Я работаю воспитательницей на протяжении 14 лет. Они уволили меня с работы, заявив, что у меня нет достаточной квалификации. Они даже не посмотрели на мой стаж работы, – жалуется Озодлику воспитательница одного из детсадов в Ташобласти.
В беседе с репортером нашего радио заведующая одного из детсадов в Ташкенте подтвердила информацию о том, что группа проверяющих интересуется в основном квалификацией воспитательниц:
– В нашем садике пять воспитательниц имеют высшее образование. Только одна воспитательница не имела высшего образования, но она успела уйти в декретный отпуск до начала проверок в детсадах, – сказала нашему радио заведующая одного из столичных детсадов.
Тщательные проверки
По заведующей одного из детсадов в Ташкенте, проверка в возглавляемом ею детском саду длилась один день:
– Они проверили склад, столовую, количество детей, документы воспитательниц, мои рабочие документы, нашу методику. Одним словом, проверили практически все в нашем детском саду, каждый уголок, – сказала заведующая детским садом.
По словам другой заведующей одного из детских садов в Намангане, накануне всех заведующих детскими садами вызвали в Управление народного образования и показали фильм о детских садах в Сурхандарьинской области, в которых днем воспитательницы физически наказывали детей, а ночами устраивали в помещениях детских дошкольных учреждений притоны для интим-услуг.
– Всем нам сказали: «Пусть это будет уроком для всех вас». Нам сказали, чтобы мы обращали больше внимания на воспитание и питание детей, – сказала Озодлику заведующая одного из детсадов в Намангане.
Скандал с детсадами-«борделями»
Напомним, что появившаяся в Интернете видеозапись, в которой можно увидеть, как в одном из детских садов в Денауском районе Сурхандарьинской области в дневное время малышей жестоко наказывали, а ночами помещение детсада использовали в качестве «борделя», вызвала недовольство общественности.
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Воспитанники детсада, который использовали в качестве «борделя», начали страдать заиканием и недержанием мочи
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Озодлик сообщал о том, что после обнародования этой видеозаписи в 290 детсадах Сурхандарьинской области были проведены широкомасштабные проверки, в 23 из них были установлены факты организации притона для оказания интим-услуг и сводничества.
По результатам проверок, заведующие 17 детских садов в Сурхандарьинской области и около 10 работников детских дошкольных учреждений были уволены с работы.
Пять работников детских садов в Сурхандарьинской области, превратившие детские дошкольные учреждения в «бордели», были лишены свободы на различные сроки.
В Узбекистане насчитывается более 5 тысяч государственных детских садов, в которых работают более 55 тысяч педагогов, которые воспитывают в общей сложности 670 тысяч детей.
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