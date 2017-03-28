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Новости

Сегодня премьер-министр Узбекистана встретится с российским коллегой

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Сегодня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретится с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Напомним, что в апреле ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Москву.

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