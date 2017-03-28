В России началась «амнистия» таджикских мигрантов

Власти России разрешили таджикским трудовым мигрантам в месячный срок легализовать свое присутствие на территории этой страны. Эта «амнистия» не касается тех мигрантов, которые были депортированы из России решениями судов.

Иброхим Ахмадов, пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции радио «Свобода»), что с 25 марта по 24 апреля всем гражданам Таджикистана предоставляется возможность легализовать свое присутствие и трудовую деятельность на территории России.

По его словам, если мигрант находится и работает на территории России незаконно, то не может быть привлечен к административной ответственности. По его словам, граждане Таджикистана с просроченными сроками пребывания на территории России могут в течение одного месяца обратиться в миграционную службу и получить новые карточки на право проживания и трудовой деятельности с указанием цели прибытия.

«Если гражданин Таджикистана совершил какое-либо правонарушение, ставшее причиной его депортации, он может обратиться в отделы миграционной службы и в этом случае в его отношении не будут приняты административные меры», – цитирует Иброхима Ахмадова Радио Озоди.

По официальной статистике, сейчас на территории России в трудовой миграции находятся около миллиона граждан Таджикистана. Сообщается, что в прошлом году более 416 тысяч таджикских мигрантов приобрели патент на работу в России.