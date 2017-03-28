Банки Туркменистана приостановили онлайн расчеты по пластиковым картам

Банки Туркменистана приостановили онлайн расчеты по международным пластиковым картам. По сообщениям источников Радио Азатлык в Туркменистане, онлайн платежи недоступны с конца прошлой недели.

В объявлении, размещенном в офисе государственного «Внешэкономбанка» Туркменистана сообщается, что новые правила, вступившие в действие 25 марта, временные и направлены на усовершенствование системы обслуживания пластиковых карт.

Радио Азатлык не удалось уточнить причину массового прекращения онлайн расчетов по пластиковым картам, в отделении «Внешэкономбанка» сообщили об «обновлении программного обеспечения карт».

До сих пор операции по пластиковым картам являлись единственной возможностью для жителей Туркменистана для расчетов за пределами страны и оплаты услуг в иностранной валюте, с возможностью конвертации по официальному курсу Центрального Банка.

В течение прошлого года, в банковской сфере страны был введен ряд мер, ограничивающих возможности населения, обналичить средства, в том числе заработную плату, пенсии, социальные пособия, поступающие на пластиковые карты. В частности был ограничен размер денежных средств, разрешенных к обналичиванию.