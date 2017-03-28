Белый дом решительно осудил задержание в РФ участников протестов

Белый дом решительно осудил задержание в России участников акций протеста против коррупции. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, США решительным образом осуждают задержание сотен человек, мирных протестующих в России.



Спайсер отметил, что подобные задержания идут вразрез с демократическими ценностями. «Мы призываем российское правительство немедленно освободить всех мирных протестующих», – заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома сообщил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией.