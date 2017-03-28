Мирзияев следит за строительством в Ташкенте через специально установленные камеры
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев лично отслеживал весь ход строительства транспортной развязки возле метро «Новза» при помощи камер, которые были специально установлены для контроля всего процесса.
«Наряду с другими крупными объектами над процессом строительства моста на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими Руководством республики был установлен персональный контроль с использованием современных средств видеомониторинга. Представляется краткий видеоролик о процессе строительства данного моста», – сообщается на странице группы по информационной поддержке деятельности Мирзияева в Facebook'е.
По данным группы, это не единственный транспортный объект, за ходом строительства которого наблюдает президент Шавкат Мирзияев.
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