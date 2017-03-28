Посол Украины в КР выразил протест в связи с возможной поездкой отдельных депутатов в Крым

Посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко 27 марта выразил протест МИД Кыргызстана в связи с возможной поездкой в Крым депутатов Жогорку Кенеша – Марата Аманкулова и Ирины Карамушкиной.

Дорошенко сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода»), что депутаты с 18 по 21 марта в числе депутатов других стран принимали участие в мероприятии в Крыму.

На своей странице в «Фейсбуке»​ посол выразил надежду на то, что «кыргызские власти услышат и примут соответствующие меры».

Глава пресс-службы парламента Ибрагим Нуракун уулу сообщил «Азаттыку», что может быть отдельные депутаты Жогорку Кенеша сами совершили визит в Крым, но официально никто не посещал полуостров.

Нуракун уулу добавил, что делегация Жогорку Кенеша во главе со спикером Чыныбаем Турсунбековым сейчас находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие юбилейных заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Получить комментарий у депутатов не удалось, но 24 марта на странице в Facebook депутат Ирина Карамушкина разместила фотографию, в подписи к которой сообщает, что депутаты побывали в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана пока не прокомментировали заявление посла Украины в КР.