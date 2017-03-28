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Новости

Суд Ессентуков выдал ордер на арест Яценюка

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре).

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре).

Городской суд российского города Ессентуки 27 марта выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Как говорится в судебном постановлении, международный ордер на его задержание действует с 21 февраля.

Российские власти разыскивают Яценюка по подозрению в участии в вооруженной группировке в Чечне в середине 1990-х годов и в боевых действиях против российских войск. На странице в Facebook’е Яценюк подтвердил, что был оповещен украинскими властями о выдаче ордера на его арест.

В сентябре 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил бывшего украинского премьера в участии в боевых действиях в Чечне и причастности к пыткам и казням российских солдат.

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