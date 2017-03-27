Полиция Ашхабада «охотится» за парочками

На улицах Ашхабада молодых людей и девушек, которые, как выясняется при проверке документов, не состоят в родстве, забирают в полицейский участок, сообщает корреспондент Радио Азатлык (Туркменской редакции радио «Свобода») в Ашхабаде Солтан Ачилова.

Студент одного из столичных вузов, представившийся Максатом рассказал, что вот уже месяц, как молодые пары подвергаются проверке документов и задержаниям.

«Студенты зачастую после занятий или массовых мероприятий возвращаются вместе в общежития, на автобусе или на такси, также вместе посещают спектакли, концерты или другие культурные мероприятия. Часто гуляют в парках», – рассказал Максат, добавив, что в последнее время молодежь все чаще сталкивается с различными запретами.

По его словам, в последнее время, полиция обнаружив, идущих по улице или сидящих в парке на скамейке, молодых людей и девушек, подвергает их допросу и выносит предупреждение, угрожая отчислением при повторном задержании.

По словам жителей Ашхабада, действия сотрудников полиции, задерживающих и допрашивающих молодежь, им не понятны, а объяснений представители правоохранительных органов не дают.

Радио Азатлык не удалось получить у столичных властей комментарии, а также выяснить подробности и причину проверок, которым подвергается, проживающая и обучающаяся в Ашхабаде молодежь.