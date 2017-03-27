В КР депутата оппозиционной фракции Шыкмаматова обвиняют в коррупции

Депутату Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Алмамбету Шыкмаматову предъявлено обвинение в коррупции. Уголовное дело возбуждено 17 февраля 2017 года Генеральным прокурором КР.

Как сообщает Госкомитет национальной безопасности, установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым был издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований закона «О государственных закупках» тендер фактически проведен не был.

«Согласно предварительному сговору между членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов. Фактически аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины. По материалам следствия, по договоренности председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии Алмамбета Шыкмаматова с директором ОсОО «Би Стар» А.Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки «Мерседес-Бенц» Е-класса подставным ОсОО «Барат Люкс», – отмечается в сообщении спецслужб.

По версии следствия, «затем были составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали две компании. Помимо этого, А.Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО «Барат Люкс» автомашину своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. Автомашина супруги А.Шыкмаматова была оценена в более 14 тысяч долларов, хотя рыночная стоимость аналогичной автомашины составляла 10 тысяч долларов», – сообщает ГКНБ.

Шыкмаматову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.