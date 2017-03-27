Поддерживаемые США бойцы отбили у «ИГ» авиабазу на севере Сирии

По сообщению поддерживаемого США курдско-арабского альянса в северной Сирии, его бойцы вытеснили боевиков «Исламского государства» («ИГ») со стратегической авиабазы, которая была местом массовых казней в 2014 году.

«Сирийские демократические силы» полностью контролируют военный аэропорт Табка, операции по очистке и разминированию идут полным ходом, чтобы обеспечить безопасность аэропорта в полном объеме», – сказал агентству AFP Талал Селло, представитель альянса.

Аэропорт теперь может быть использован в качестве стартовой базы для атак на удерживаемые боевиками «ИГ» позиции в районе близлежащей плотины. Боевики предупредили 26 марта, что плотина может прорваться после воздушных ударов коалиции. Представители коалиции отвергли заявление «ИГ», сообщив, что бойцы курдско-арабского альянса SDF контролируют водосброс к северу от плотины.

Организация Объединенных Наций предупредила о возможности катастрофического наводнения в Сирии при прорыве плотины Табка, о вероятном преднамеренном саботаже «ИГ» и об ущербе от авиационных ударов коалиции. Американские самолеты и спецназ обеспечивают воздушную и наземную поддержку бойцам SDF, которые продвигаются к Ракке, расположенной примерно в 40 километрах от плотины. Курдско-арабский альянс пытается окружить Ракку, последний оплот «ИГ» в Сирии, прежде чем совершить атаку на город.