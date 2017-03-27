В России начались суды над задержанными на митингах 26 марта

В ряде городов России начались рассмотрения дел в отношении граждан, задержанных 26 марта на митингах против коррупции.

Суды в Краснодаре вынесли решения в отношении 17 задержанных. Большинству из них дали от трех до 15 суток ареста. Двоих человек оштрафовали на одну и 16 тысяч рублей.

В Волгограде задержанный по подозрению в нападении на полицейского Алексей Бальдинов признал вину, сообщает управление Следственного комитета по области. Суд решает вопрос об избрании меры пресечения.

В Нижнем Новгороде пятерых родителей школьников, участвовавших в антикоррупционном митинге, признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Всего в Нижнем Новгороде было задержано 44 человека. На 38 из них составили протоколы по нарушению правил проведения митинга и неповиновению сотрудникам полиции.

Власти Махачкалы отрицают задержание 150 человек на митинге против коррупции, о котором днем ранее сообщили правозащитники. На сайте мэрии города утверждается, что в несогласованном антикоррупционном митинге участвовали до 50 человек.

Координатору протестной акции в Симферополе в аннексированном Россией Крыму Дмитрию Кисиеву суд назначил 10 суток ареста. Другого крымского активиста Алексея Ефремова суд оштрафовал на 500 рублей за неповиновение полиции.

26 марта на акцию против коррупции, организованную Алексеем Навальным, вышли люди в десятках городов России, в большинстве случаев – мероприятие было не согласовано местными властями. В Москве было задержано более тысячи человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несовершеннолетним участникам акции в Москве обещали денежное вознаграждение.