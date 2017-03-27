В Москве на акции «Он нам не Димон» задержаны более 1000 человек (видео)

В Москве на антикоррупционной акции протеста «Он нам не Димон» полиция задержала 1030 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Большинство из них были отпущены из отделений полиции после составления протоколов. Их обвиняют по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Как минимум 120 человек оставались в ОВД до утра, в том числе – оппозиционер Алексей Навальный и все сотрудники московского офиса Фонда борьбы с коррупцией. Сегодня утром суд должен был рассмотреть их административные дела.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского. Как пишет «ОВД-Инфо», в связи с этим задержанных как минимум в 22 отделениях полиции допрашивали следователи.

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек.

Соединенные Штаты осудили задержания сотен демонстрантов в России и заявили, что обеспокоены задержанием антикоррупционного блогера и оппозиционера Алексея Навального. «Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», – говорит официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер в заявлении, распространенном 26 марта.

«Задержание мирных демонстрантов, наблюдателей-правозащитников и журналистов является оскорблением основных демократических ценностей», – заявил Тонер.