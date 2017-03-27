С 1 июля в России запретят работать водителям с узбекскими правами

Уже с 1 июля 2017 года водители с узбекскими правами не смогут работать в Российской Федерации.

Работодатели, которые возьмут на работу водителей с документами, выданными в других страна, будут вынуждены уплатить штраф до 50 тысяч рублей, передает Podrobno.uz.

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения», а также в Кодекс об административных правонарушениях, были внесены еще в 2013 году. Но их вступление в силу откладывалось дважды. Это было связано с неготовностью участников рынка выполнить данную законодательную норму.

Те сотрудники транспортный компаний, которые работают с водительскими удостоверениями, выданными в других государствах, уже могут не успеть получить российские документы до 1 июля даже если они до конца апреля обратятся в ГИБДД. Дело в том, что проверка факта выдачи водительского удостоверения другим государством может занять более трех месяцев. Остается возможность получить водительское удостоверение на общих основаниях в автошколе.

Комментируя данную норму, эксперты отмечают, что только в Москве проблемы с документами могут возникнуть у 20% водителей такси. В основном у них водительские удостоверения, выданные в Узбекистане и Таджикистане.

Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов подчеркнул, что уже сейчас иностранные граждане ищут так называемых «посредников», которые могли бы помочь им при сдаче экзаменов.