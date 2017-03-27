Белорусский оппозиционер вышел на свободу после трех дней заключения

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич, пропавший три дня назад, пришел домой, сообщила его жена. 27 марта Марина Адамович сказала Белорусской редакции Радио Свобода, что ее муж провел три дня в следственном изоляторе КГБ.

Статкевич, бывший кандидат в президенты, который провел почти пять лет в тюрьме после массовых протестов в Минске в 2010 году, пропал без вести утром 25 марта, за несколько часов до так называемого Дня Воли в Минске – выступлений, которые были подавлены ОМОНом. Статкевич и еще один бывший кандидат в президенты и лидер оппозиции Владимир Некляев публично заявляли, что они примут участие в марше в Минске.

Некляев был задержан полицией 24 марта в Бресте, когда он въехал с территории Польши и следовал в Минск. Позднее он был госпитализирован не смог попасть на марш.

Несколько десятков человек были задержаны в Минске во время ежегодного марша 25 марта, отмечающего годовщину образования Белорусской Народной Республики, которая просуществовала менее года в 1918 году. В этом году демонстранты использовали годовщину, чтобы выразить протест против спорного налога на «тунеядство».