Узбекские автомобили марки Ravon Nexia R3 будут собирать в Костанае

Казахстанская компания «Сарыарка Автопром» официально объявила об окончательно достигнутых с GM Uzbekistan договоренностях по сборке седанов Ravon Nexia R3 на производственных мощностях завода в Костанае. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на пресс-секретаря костанайского филиала «Сарыарка Автопром» Ангелину Синеву, которая подчеркнула, что эти договоренности являются долгожданным событием как для ее компании, так и для всего автопрома Казахстана.

По информации Синевой, в настоящий момент автопроизводители Казахстана и Узбекистана приступили к завершающей стадии реализации совместного проекта. Предполагается, что на первых порах производство седанов Ravon Nexia R3 будет поставлено на линию по технологии крупноблочной сборки общим количеством в 3000 автомобилей в год, с последующим увеличением объёма их ежегодного производства до 7000 автомобилей различной комплектации. При этом реализация Ravon Nexia R3 будет осуществляться через дилерские сети корпорации AllurAuto, в состав которой входит компания «Сарыарка Автопром», а также совместного казахстанско-узбекистанского предприятия «УзАвто Азия».

Как пишет «Фергана», седаны Ravon Nexia R3 уже продаются в автосалонах Казахстана. Минимальная цена за комплектацию Comfort с пятиступенчатой механической коробкой передач и объемом двигателя в 1,5 л при его мощности в 108 л.с. составляет 2 млн 759 тысяч тенге (около $8750). Максимальная цена автомобиля Ravon Nexia R3 в комплектации Elegant при таких же показателях объёма и мощности двигателя, но с 6-ступенчатым автоматом – 3 млн 199 тысяч тенге ($10.200). Станут ли они дешевле для казахстанских покупателей после начала производства в Костанае, ни «Сарыарка Автопром», ни AllurAuto пока не сообщают.

Cоглашение о создании на основе договора между АК «Узавтосаноат» и АО «Сарыаарка Автопром» автосборочного предприятия автомобилей, разработанных компанией GM Uzbekistan было подписано 23 марта по окончании казахстанско-узбекистанского бизнес-форума, прошедшего в рамках визита президента Шавката Мирзияева в Казахстан.