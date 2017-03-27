Три таджикских мигранта обеспечили электричеством родной поселок

Трое молодых жителей Фархора осуществили мечту детства – на деньги, заработанные в России, они провели электричество в одну из улиц родного поселка. Спустя 20 лет на улице имени Турсунзаде в райцентре снова светло по ночам.

На этой улице приграничного с Афганистаном поселка расположены соборная мечеть района и пограничная вышка. Рахмон Хасанов, председатель махалли, говорит, что электричества на этой улице не было со времен распада Союза. «Однажды ребята пришли к нам и сказали, что готовы взять на себя все расходы на восстановление электроснабжения, а также оплату за уличное освещение», – сказал он.

Ширинбек Бозоров, один из трех мигрантов, говорит, что восстановление электроснабжения на родной улице для них было мечтой детства. «В подростковом возрасте я несколько раз вместе с отцом ездил в Душанбе и еще тогда решил, что если заработаю достаточно денег, то обязательно проведу электричество на нашу темную улицу», сказал он. По его словам, электрические провода они привезли из России, а лампы ночного освещения купили в самом райцентре.

Благодеяние мигрантов особенно по душе местным старикам, которые уже распрощались со своими китайскими фонариками. 70-летний Курбон Давлатов говорит, что всегда будет молиться за этих молодых людей. «Они истинные патриоты, так как при первой возможности эти ребята решили одну из проблем родного поселка», – считает он.