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Три таджикских мигранта обеспечили электричеством родной поселок

Ширинбек Бозоров (справа), один из трех таджикских мигрантов, который обеспечил электричеством родной поселок.

Ширинбек Бозоров (справа), один из трех таджикских мигрантов, который обеспечил электричеством родной поселок.

Трое молодых жителей Фархора осуществили мечту детства – на деньги, заработанные в России, они провели электричество в одну из улиц родного поселка. Спустя 20 лет на улице имени Турсунзаде в райцентре снова светло по ночам.

На этой улице приграничного с Афганистаном поселка расположены соборная мечеть района и пограничная вышка. Рахмон Хасанов, председатель махалли, говорит, что электричества на этой улице не было со времен распада Союза. «Однажды ребята пришли к нам и сказали, что готовы взять на себя все расходы на восстановление электроснабжения, а также оплату за уличное освещение», – сказал он.

Ширинбек Бозоров, один из трех мигрантов, говорит, что восстановление электроснабжения на родной улице для них было мечтой детства. «В подростковом возрасте я несколько раз вместе с отцом ездил в Душанбе и еще тогда решил, что если заработаю достаточно денег, то обязательно проведу электричество на нашу темную улицу», сказал он. По его словам, электрические провода они привезли из России, а лампы ночного освещения купили в самом райцентре.

Благодеяние мигрантов особенно по душе местным старикам, которые уже распрощались со своими китайскими фонариками. 70-летний Курбон Давлатов говорит, что всегда будет молиться за этих молодых людей. «Они истинные патриоты, так как при первой возможности эти ребята решили одну из проблем родного поселка», – считает он.

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