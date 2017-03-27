Сторонники казахстанского журналиста Мамая намерены добиться его безопасности в СИЗО

В городе Алматы у здания акимата несколько сторонников гражданского активиста и журналиста Жанболата Мамая, помещенного в прошлом месяце под стражу по обвинениям уголовного характера, собрались 26 марта с целью добиться приема у акима города Бауржана Байбека.

В феврале редактор газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мамай был взят под стражу на два месяца по делу бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова. Следствие утверждает, что Мамай «отмывал часть похищенных в банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету». Мамай заявления отверг. Аблязов назвал обвинения «абсурдом» и заявил, что никогда лично не встречался с Мамаем.

Гражданский активист Жазира Тоганбаева говорит, что ранее встретила акима Байбека у гастронома «Юбилейный» и успела довести до него, что члены комитета по защите Жанболата Мамая просят его обеспечить безопасность журналиста в алматинском СИЗО. По ее словам, она успела сказать акиму, что члены комитета добиваются встречи с акимом города и что Мамай в СИЗО подвергся избиению. На что, по словам Тоганбаевой, аким ответил, что «он – не судья».

По словам Таукиной, каждый понедельник члены комитета приходят в акимат, пишут заявления, петиции. По ее словам, инициативная группа считает необходимым «тревожить Байбека» до тех пор, пока не добьется приема чиновника для обсуждения ситуации с арестованным журналистом.

«Нас не волнует ответ акима о том, что он не является судьей. Мы приходим к нему как к градоначальнику, на территории которого в тюрьме находится арестованный журналист Мамай», – говорит Таукина.