В Минске произошли новые задержания активистов (видео)
В центре Минска правоохранительные органы задержали более десяти участников несанкционированной акции за освобождение задержанных во время шествия в честь Дня Воли в субботу. Об этом сообщает Белорусская редакция Радио «Свобода».
На акции оппозиции в субботу полиция задержала сотни человек, среди них более 20 журналистов. Также прошел обыск в офисе правозащитного центра «Весна», там задержали 57 человек. Массовые задержания осудили в посольстве США в Минске. Дипмиссия призвала власти Белоруссии освободить задержанных демонстрантов.
День воли отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требовании отменить так называемый «налог на тунеядство» для неработающих граждан. Из-за «налога на тунеядство» в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более 100 участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.
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