Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Минске произошли новые задержания активистов (видео)

Задержания участников во время шествия в честь Дня Воли. Минск, 26 марта 2017 года.

Задержания участников во время шествия в честь Дня Воли. Минск, 26 марта 2017 года.

В центре Минска правоохранительные органы задержали более десяти участников несанкционированной акции за освобождение задержанных во время шествия в честь Дня Воли в субботу. Об этом сообщает Белорусская редакция Радио «Свобода».

На акции оппозиции в субботу полиция задержала сотни человек, среди них более 20 журналистов. Также прошел обыск в офисе правозащитного центра «Весна», там задержали 57 человек. ​Массовые задержания осудили в посольстве США в Минске. Дипмиссия призвала власти Белоруссии освободить задержанных демонстрантов.

День воли отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требовании отменить так называемый «налог на тунеядство» для неработающих граждан. Из-за «налога на тунеядство» в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более 100 участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.

В Беларуси на акции протеста арестовали десятки человек (видео)
пожалуйста, подождите
0:01:02
0:00:00 /0:01:02
Загрузить файл

Back to top
XS
SM
MD
LG