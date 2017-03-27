На выборах в Болгарии побеждает партия бывшего премьера Борисова

Прозападная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова побеждает на досрочных парламентских выборах.



По данным экзитполов Alpha Research, за ГЕРБ проголосовало около 32 процентов избирателей. За Болгарскую социалистическую партию – около 29 процентов. В 44-е Народное собрание Болгарии также проходят представители коалиции «Объединенные патриоты», за которых отдали свои голоса 8,5 процентов, «Движения за права и свободы» – 7,72 процента, партии «Воля» – около 5 процентов и «Реформаторского блока» – 4,19 процента.

Если официальные результаты, которые будут обнародованы 27 марта, подтвердят результаты опросов, у Борисова будет мандат на формирование третьего кабинета министров. Экономика Болгарии в значительной степени зависит от России. Страна получает 90 процентов своего природного газа из России и все топливо для устаревающей АЭС. Лидер социалистов Корнелия Нинова призвала к снятию санкций ЕС против России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году.