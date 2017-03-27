В Самарканде задержаны и привлечены к следствию 17 врачей, обвиняемые в производстве преступных абортов

В городе Самарканде ведется следствие по делу о преступных абортах и незаконных сжиганиях тел абортированных плодов в крематориях родильных домов. По словам следователя Самаркандской областной прокуратуры, попросившего не называть его имя, в рамках данного дела были задержаны 17 врачей родильного комплекса №2, расположенного по улице Кашгари в Самарканде. Он говорит, что допрос медиков длился от 24 часов до 4 суток.

По словам следователя, один врач родильного комплекса №2 и врач одной из частных клиник в Самарканде остаются еще под арестом.

«​Дело самаркандских врачей»​

Репортер «Озодлика» пообщался с родственниками задержанных врачей, представителем Министерства здравоохранения и сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана по «делу врачей», которое привело в замешательство жителей Самарканда. Как стало известно репортеру нашего радио из проведенных бесед, сотрудники правоохранительных органов напали на след врачей, которые на протяжении долгих лет занимались незаконным производством абортов.

По словам следователя Самаркандской областной прокуратуры, преступные аборты производились в частных клиниках и обычных домах.

– В Узбекистане аборты могут быть произведены исключительно в государственных медучреждениях, частные клиники не имеют права производить аборты, – заявил в беседе с «Озодликом» следователь областной прокуратуры.

Случай на улице Гагарина

По словам следователя прокуратуры Самаркандской области, 14 марта этого года 45-летняя руководитель одной из частных клиник Н.С. и 43-летняя акушер-гинеколог родильного дома №2 («Озодлику» известны имены этих врачей – Ред.) произвели в одном из частных домов незаконной аборт женщине, которая находилась на шестом месяце беременности:

– В следственных документах зафиксировано, что эти две женщины после проведения аборта жительнице Самарканда в одном из домов по улице Гагарина отнесли тело плода в крематорий родильного комплекса №2 и попытались сжечь его. В материалах дела имеется фотография полусгоревшего плода. Этим двум врачам предъявлены обвинения в проведении незаконных медицинских операций и подделке документов, а также обвинение по статье 114 УК Узбекистана («Преступный аборт»). Оба врача находятся под арестом. Ранее задержанные пятнадцать врачей родильного комплекса №2 в Самарканде были допрошены, а после отпущены под подписку о невыезде из города, – сказал нашему репортеру следователь областной прокуратуры.

Он также сообщил, что правоохранительные органы Самаркандской области ведут расследование относительно деятельности группы, которая занималась производством преступных абортов в родильном комплексе №2:

– Эту группа подозревается в регулярном производстве абортов вне медицинских учреждений или в случаях, когда были противопоказания для аборта. Крематорий родильного комплекса №2 в настоящее время опечатан. Там проводится экспертиза, – сказал сотрудник прокуратуры.

Скандал с крематориями

Как говорит «Озодлику»​ сотрудник Министерства здравоохранения Узбекистана, попросивший не разглашать его имя, пятнадцать из семнадцати задержанных врачей родильного комплекса №2 в Самарканде написали объяснительные записки относительно процедур сжигания абортированных плодов и ампутированных органов пациентов в камерах кремационной печи:

– Их допросили и отпустили после того, как они подписали подписки о невыезде из города. Сейчас они вернулись на свои рабочие места. Под арестом остается лишь врач родильного комплекса №2. Во время сжигания абортированного плода не были оформлены все документы. Женщине, которой произвели аборт, не вручили уведомление. Остальные подробности станут известны в ходе судебного процесса, – сказал нашему репортеру сотрудник Минздрава.

Напомним, что за две недели до задержания врачей в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзияев возмутился плачевным состоянием родильных домов и раскритиковал случаи вымогательства со стороны медицинских сотрудников.