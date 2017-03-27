Мирзияев посетил одну из махаллей в Ташкенте и пообщался с ее жителями

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетил махаллю «Увайси» в Юнусабадском районе Ташкента и пообщался с ее жителями.

Как сообщает агентство УзА, президент ознакомился с созданными в махалле условиями для работников схода граждан, инспектора профилактики и жителей.

«Президент страны дал поручения по строительству таких махаллинских центров во всех регионах, установлению постоянного диалога с населением, созданию необходимых условий и возможностей для эффективной деятельности инспекторов профилактики по предупреждению преступности и правонарушений, обеспечению спокойствия и безопасности граждан, действенной работы с несовершеннолетними», – сообщает агентство.

Также 25 марта Шавкат Мирзияев открыл новый мост, соединяющий улицы Янги шахар и Богишамол в Юнусабадском районе, а также прилегающую к нему улицу.

Длина шестиполосного путепровода возле метро «Новза» составляет 900 метров, ширина – 24 метра.

С двух сторон моста, возведенного за два месяца, построены два надземных крытых перехода для пешеходов длиной 131 метр.