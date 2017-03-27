Бухара станет региональным центром экзотического и паломнического туризма

Бухара в ближайшие годы может стать ведущим центром в регионе по организации экзотического и паломнического вида туризма. Как сообщает Podrobno.uz, комплекс мер по реализации этого проекта и продвижению его на внешние рынки разработан Госкомтуризма.

В частности, в ближайшие два года правительство планирует оказать содействие субъектам туристской деятельности Бухары в организации новых видов экзотического туризма. Среди них: сафари на верблюдах, посещение бараньих и петушиных боев, походы в пустынные зоны, рыболовство на озерах, ужин на дикой природе и многие другие.

Для дополнительного привлечения туристов ежегодно планируется проводить три крупных красочных фестиваля «День Бухары», «Шелк и специи» и «Бухарские дыни», куда будут приглашаться представители ведущих туристических компаний и профильных телеканалов.

Другое направление – продвижение паломнического туризма. Для этого в 2017-2019 годах должна быть проведена широкая рекламная кампания под слоганом «Священная Бухара – мировой центр просвещенного Ислама», в том числе в зарубежных средствах массовой информации и интернете, в частности в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ.

К этой работе будет привлечена и Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», которая оптимизирует как внутренние, так и внешние рейсы, в зависимости от сезонности туристических потоков в Бухару. Кроме того, она должна заняться активной поддержкой паломнического туризма граждан азиатских мусульманских государств к святым местам Бухарской области с подготовкой аэропортовой инфраструктуры города Бухары.