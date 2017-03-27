В Бишкеке задержаны 64 участника митинга в поддержку экс-депутата

25 марта в Первомайский РОВД города Бишкека были доставлены 105 человек, задержанные во время митинга. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 234 («Хулиганство»), 174 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 341 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса Кыргызской республики, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

Как сообщает пресс-служба МВД КР, 26 марта, Первомайский районный суд на основании собранных материалов вынес решение арестовать 64 человека на сроки от 2 до 5 суток, 12 человек оштрафованы. Двое митингующих получили предупреждения, с остальными проведена профилактическая беседа.

Отмечается, что во время митинга 25 марта пять сотрудников милиции получили различные травмы. Они пройдут судебно-медицинскую экспертизу.

В МВД сообщили, что изучаются видеоматериалы, сделанные во время митинга для привлечения к ответственности других нарушителей общественного порядка.

Между тем, сторонники задержанного ГКНБ Садыра Жапарова выражают недовольство действиями милиции, которые, по их мнению, нарушили права протестующих. Один из сторонников экс-депутата Ишен Курманакунов сообщил «Азаттыку», что некоторым из задержанных не была вовремя оказана медицинская помощь.

Напомним, 25 марта около здания Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана прошел митинг задержанного спецслужбами экс-депутата парламента Садыра Жапарова, который закончился конфликтом между протестующими и правоохранительными органами. МВД сообщило, что за участие в беспорядках задержано 68 человек. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 234 «Хулиганство», 341 «Нападение на сотрудника милиции» и по 171 «Умышленное уничтожение чужого имущества» УК КР.