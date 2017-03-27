В Москве полиция задержала более 500 участников митинга против коррупции

В Москве вчера на Пушкинской площади полиция задержала более 500 активистов, пришедших на митинг против коррупции, передает ТАСС.

По данным полиции в акции участвуют около 8-ми тысяч человек, активисты сообщают о 20-ти тысячах.

Пушкинская площадь была оцеплена. Активисты сообщили, что полиция использовала дубинки. По информации «Медузы», один из полицейских ударил активиста дубинкой по голове. Мужчина потерял сознание, его унесли в автозак. Телеканал «Дождь» передал, что на площади распылили газ. Около 200 бойцов ОМОН выдавили людей с площади. Протестующие переместились на Страстной и Тверской бульвары, а также на Большую и Малую Дмитровку. Движение на этих улицах было частично приостановлено.

Ранее полиция задержала в центре Москвы оппозиционера Алексея Навального, организовавшего митинг в Москве и призвавшего провести аналогичные митинги по всей России. Политик призвал сторонников продолжить «прогулку» против коррупции.

Антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.