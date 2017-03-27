Госдепартамент США ввел новые санкции против ряда российских предприятий

Государственный департамент США ввел санкции против ряда российских учебных и оборонных предприятий, сообщает Русская служба телеканала ВВС. Речь идет о предприятиях «Рособоронэкспорт», «Конструкторское бюро машиностроения» и 150-й Авиационно-ремонтный завод.

Также ограничительные меры коснулись Коломенского КБ машиностроения, Конструкторского бюро «Кунцево», Конструкторского бюро приборостроения в Туле и нескольких других предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Санкции также расширены в отношении учебных заведений, готовящих кадры для авиации: Ульяновского института гражданской авиации, Уральского тренировочного центра гражданской авиации и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

По данным ВВС, новые санкции не связаны с российской аннексией Крыма в 2014 году, а вызваны поставками Москвой технологий и вооружений в Сирию, Иран и Северную Корею. В чем конкретно обвиняются российские компании, в Госдепартаменте не уточнили.