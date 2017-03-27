В санатории Минобразования произошло массовое пищевое отравление отдыхающих

23 марта практически десять человек, отдыхавшие в санатории «Устоз» Министерства народного образования Узбекистана в Акдарьинском районе Самаркандской области, почувствовали симптомы пищевого отравления – тошноту, расстройство желудка и бессилие. По словам отдыхающих, пищевое отравление произошло из-за испорченного мяса, которое использовали в приготовлении пищи. Однако главный врач санатория опроверг информацию о пищевом отравлении отдыхающих.

В беседе с «Озодликом» житель Ургута Саидкарим Набиев, который вместе со своей семьей приехал отдыхать в санаторий «Устоз», говорит, что причиной пищевого отравления отдыхающих стало некачественное мясо, из которого готовили еду для посетителей оздоровительного учреждения:

– Вечером 22 марта нам дали макароны с фаршем. Но мясо было немного испорченным. Многие не почувствовали и поели. Спустя день, 23 марта нам снова подали еду, приготовленную из такого же испорченного мяса. За нашим столом сидели 7 человек, я немного поел, остальные не стали есть. Кто-то из отдыхающих, которые сидели за другими столами, поел, а кто-то – нет, – говорит собеседник.

По его словам, еще не покинув столовую санатория, его начало подташнивать:

– Выйдя из столовой, меня вырвало. Всю ночь меня рвало и поносило. Утром я был полностью обессилен. Потом пришли врачи, поставили капельницу, дали лекарства. Такое же состояние наблюдалось еще у 5-6 отдыхающих. Об этом мы сообщили в санитарно эпидемиологическую станцию Акдарьинского района. Но никто не приехал, чтобы проверить, – говорит нашему репортеру учитель-пенсионер Саидкарим Набиев.

Он говорит, что после скандала со стороны отдыхающих был уволен повар санатория:

– На завтрашний день после того, как отдыхающие устроили скандал, провели собрание, попросили у нас прощения и сказали, что повара уволили. Они пытались замять эту тему, чтобы отдыхающие никуда не пожаловались. Всех отравленных лечили в самом санатории. Я встал на ноги только сегодня, – сказал 25 марта «Озодлику» житель Ургута Саидкарим Набиев.

Однако в телефонном разговоре с нашим репортером главный врач санатория «Устоз» Хабиб Каршиев опроверг информацию о пищевом отравлении отдыхающих.

«Устоз» является санаторием Министерства народного образования Узбекистана и рассчитан на более 150 мест. По словам сотрудника Федерации профсоюзов Узбекистана, ранее в этом санатории не наблюдались случаи пищевого отравления, либо какие-то неприятные случаи, которые часто наблюдаются в других санаториях республики.

– Сейчас мы не имеем полную информацию о пищевом отравлении. Но нам известно об этом случаи. Ситуацию, произошедшую в этом санатории, изучают сотрудники СЭС. Нам тоже сказали, что отравление отдыхающих произошло из-за испорченного мяса, – сказал нашему радио сотрудник Управления курортами при Совете Федерации профсоюзов Узбекистана.

Однако прокуратура Акдарьинского района оставила без ответа запрос «Озодлика» о массовом пищевом отравлении отдыхающих в санатории «Устоз» Минобразования Узбекистана.