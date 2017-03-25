«Узбекские авиалинии» 4 апреля начнут полеты из Ташкента в Душанбе

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари («Узбекские авиалинии») с 4 апреля начнет полеты по маршруту Ташкент – Душанбе – Ташкент, они будут осуществляться два раза в неделю, сообщает Sputnik Узбекистан.

«Полеты авиакомпании («Узбекские авиалинии» – Ред.) начнутся 4 апреля, билеты уже продаются на первый рейс», – уточнил собеседник агентства. В справочной авиакомпании уточнили, что первый рейс намечен на 7:20.



Ранее НАК «Узбекистон хаво йуллари» сообщала, что рейсы в Душанбе будут выполняться на самолетах А320 с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам. В «Узбекских авиалиниях» не смогли сообщить возможную дату полетов «Сомон Эйр» по указанному маршруту, пишет РИА Новости.



В ноябре 2016 года в Душанбе в ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном стороны подписали протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года.

О начале продажи авиабилетов по маршруту Душанбе – Ташкент компания «Сомон Эйр» сообщила 1 февраля. В пресс-релизе компании было сказано, что «Сомон Эйр» намерена до окончания зимнего сезона летать в Ташкент раз в неделю – по понедельникам, в летнее время – по понедельникам и четвергам.

Несмотря на договоренности, рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент в феврале не был осуществлен дважды. Как выяснилось позже, инцидент произошел по вине таджикской стороны, которая отправила пакет документов узбекской авиакомпании несвоевременно.

Между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между странами было прекращено в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.