В Сирии российская авиация нанесла удары по повстанцам под Хамой

В Сирии российская авиация нанесла удары по позициям повстанцев в окрестностях города Хама в центральной части страны.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийских военных, российские самолеты поддержали действия правительственных войск, пытающихся отразить крупное наступление вооруженной оппозиции. По данным правозащитников, повстанцы взяли под контроль уже 11 населенных пунктов в районе Хамы.

Некоторые СМИ называют это открытием нового фронта для поддержки защитников северных районов Дамаска, которые четвертый день отражают атаки сил, подконтрольных режиму Башара Асада.

Бои в Сирии усиливаются во время нового раунда межсирийских мирных переговоров в Женеве, которые проходят при посредничестве ООН.