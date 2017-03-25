Лидер узбекской оппозиции начал верить в искренность намерений Мирзияева (видео)

Председатель Народного движения Узбекистана (НДУ), оппозиционер Мухаммад Салих, боровшийся в советские годы за независимость республики, а затем вынужденно покинувший страну под давлением правительства независимого Узбекистана, выступил 23 марта с первым видеообращением в поддержку президента Шавката Мирзияева.

Вот как комментировал «Озодлику» причину обнародования подобного видеообращения политик Мухаммад Салих, которого официальный Ташкент в течение долгих лет представлял как «бескомпромиссного оппозиционера»:

– Я выступал с критикой, когда Шавкат Мирзияев получил президентские полномочия вразрез с Конституцией Узбекистана и сейчас придерживаюсь мнения, что это дело было неправильным. Но многие дела, которые он осуществляет в качестве президента, в частности, то, что он пришел к давно забытому народу и начал слушать его проблемы, пробудили во мне надежду в то, что у него благие и искренние намерения. Сегодня народ Узбекистана ждет от Мирзияева серьезных изменений, в том числе и я, считающий себя одним из представителей этого народа, – говорит нашему радио Мухаммад Салих.

Вместе с тем, один из самых известных представителей узбекской оппозиции призвал президента Шавката Мирзияева опереться на поддержку и доверие своего народа и начать в стране политические и экономические реформы:

– Действительно, сегодня в стране существует могущественная группировка, которая препятствует Мирзияеву в проведении экономических реформ. Но за президентом стоит сила целого государства. Поэтому у него нет права на отговорки типа «я хочу сделать хорошие дела, но вот эти не позволяют мне сделать этого». Президент должен набраться храбрости и избавить государство от этой мафии, которая как сорняк душит государство. Для этого не нужны целые годы, это нужно сделать немедленно, – говорит «Озодлику» оппозиционный политик Мухаммад Салих.

Напомним, что в декабре 1991 года депутат Верховного Совета Узбекистана, основатель партии «Эрк» («Воля») Мухаммад Салих был единственным соперником Ислама Каримова на президентских выборах. По официальным данным, он получил 12,7% голосов избирателей, по объявленным до этого по радио Узбекистана данным – 33%; по подсчетам независимых наблюдателей – большинство голосов. Студенческая демонстрация сторонников Салиха после выборов была расстреляна, оппозиционные газеты закрыты, на лидеров оппозиции были заведены уголовные дела.

В июле 1992 года Салих сложил с себя депутатские полномочия в знак протеста против репрессий. В апреле 1993 года был арестован за «государственную измену», но под давлением мировой общественности был выпущен из-под ареста с условием о невыезде из Ташкента. Oднако ему удалось бежать в Турцию. С тех пор он живет в Стамбуле. Сотрудники узбекских спецслужб неоднократно планировали покушения на его жизнь, трое его братьев были арестованы в Узбекистане.

В феврале этого года на свободу вышел один из братьев Мухаммада Салиха, Мухаммад Бекжан, возглавлявший оппозиционную газету «Эрк». В 1999 году власти Узбекистана обвинили Мухаммада Салиха и его младшего брата Мухаммада Бекжана в причастности к взрывам, произошедшим в Ташкенте в 1999 году. В том же году узбекские спецслужбы похитили Бекжана в Украине и вывезли его в Ташкент. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы. В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. По данным правозащитных организаций, Мухаммад Бекжан содержался в заключении целых 18 лет только из-за того, что был братом главного оппонента ныне покойного президента Ислама Каримова.

Однако 2 сентября 2016 года президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет в результате кровоизлияния в мозг. 4 декабря того же года в стране были проведены президентские выборы, на которых победил Шавкат Мирзияев, являвшийся с 2003 года премьер-министром страны. За прошедшие несколько месяцев Шавкат Мирзияев выпустил из тюрьмы нескольких противников Каримова, в том числе и младшего брата оппозиционного политика Мухаммада Салиха.