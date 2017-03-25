До визита Мирзияева в РФ в Москву поедет Арипов

В пятницу, 24 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 марта встретится в Москве с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, пишет «Комсомольская правда».

В частности, в ходе этих переговоров политики обсудят сотрудничество двух стран в сфере экономики.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере», – говорится на сайте кабмина.

Напомним, что в апреле состоится первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Россию.