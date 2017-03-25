Похороны Вороненкова пройдут в Киеве

Убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова похоронят в столице Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бывшего депутата Илью Пономарева.



Как отмечает газета, Пономарев не мог отвечать на звонки в четверг, однако позже написал, что близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве.



Вороненков был убит днем в четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с гостиницей «Премьер Палас». Киллер выстрелил в экс-депутата, когда он выходил из отеля. Охранник Вороненкова сумел ранить нападавшего, позже стрелок скончался в больнице.

Власти Украины утверждают, что убийцу звали Павел Паршов. Его обвиняли в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находится в розыске с 2011 года.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». В Кремле это обвинение назвали «абсурдом».