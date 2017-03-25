Трамп отозвал законопроект об отмене реформы здравоохранения Obamacare

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США отозвали законопроект об отмене программы обязательного медицинского страхования, введенной предыдущим президентом Бараком Обамой.

По данным телеканала CNN, спикер Палаты представителей Пол Райан уведомил президента Дональда Трампа, что Республиканская партия не наберет нужное количество голосов, для того чтобы законопроект был одобрен.

Принятая Обамой в 2010 году реформа медицинского страхования, известная как Obamacare (Обамакэр), предоставляет субсидии малоимущим на врачебную помощь. Большинство обладателей такой страховки получают дотации от государства. Критики реформы называют ее слишком дорогостоящей: из-за нее налоги для некоторых граждан страны были значительно повышены.

Во время предвыборной кампании Трамп выступал против Obamacare и неоднократно обещал отменить реформу. Инициативу Обамы также критиковало республиканское большинство в Конгрессе.