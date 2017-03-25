«ИГ» взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на бойцов Росгвардии в пятницу в Чечне. Об этом сообщает Site.

В результате нападения на воинскую часть в ночь на пятницу погибли шестеро военных. В нападении принимали участие восемь человек, шесть из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться. Все подразделения Росгвардии на Северном Кавказе были приведены в полную боевую готовность после нападения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавшие на воинскую часть были уроженцами Ростовской, Волгоградской областей и Чечни.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся «тяжелым событием».