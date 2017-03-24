В мае Мирзияев посетит Китай

В мае ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Китайскую Народную Республику, сообщил корреспонденту Podrobno.uz источник в правительстве.

В последние годы сотрудничество между двумя странами последовательно развивается по многим направлениям, в том числе в сфере торговли, экономики, инвестиций, энергетики. Между Узбекистаном и Китаем в экономической сфере действует режим наибольшего благоприятствования. Постоянно увеличивается объем товарооборота.

Китайские бизнесмены активно действуют в ряде экономических зон, созданных в Узбекистане. В частности, в СЭЗ «Джизак» реализованы совместные проектов с участием прямых китайских инвестиций. Сотрудничество с КНР последовательно развивается и в топливно-энергетическом комплексе. Тот факт, что все три линии газопровода Центральная Азия – Китай проходят по территории Узбекистана, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и перспективном партнерстве в нефтегазовой отрасли.

Китайские компании принимают активное участие в геологоразведке и разработке перспективных углеводородных месторождений. В частности, Китайская национальная нефтегазовая корпорация участвует в реализации проекта по глубокой переработке природного газа на базе Мубарекского газохимического комплекса.

Узбекистан активно сотрудничает с Государственным банком развития и Эксимбанком Китая. Государственный банк развития участвует в различных проектах в сферах энергетики, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения, образования и других направлениях.