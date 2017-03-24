В Душанбе состоится долгожданный концерт узбекского певца Мардона Мавлона

Популярный узбекский певец Мардон Мавлон даст концерт в одном из залов Душанбе совместно с известным таджикским певцом Афзалшохом Шоди.

Ожидается, что Мардон Мавлон в концерте исполнить песни на таджикском и узбекском языках. Мардон Мавлон прибыл на празднование Навруз в Таджикистан с группой деятелей искусств Узбекистана, в частности, с творческой группой «Фарход и Ширин».

Узбекские исполнители наряду с исполнителями из Афганистана и других стран 21 марта выступили на праздновании Навруз в городе Турсунзаде. Мардон Мавлон на этом празднике исполнил для участников одну из своих песен. Он выразил надежду, что «такие совместные концерты и творческие поездки деятелей искусств Таджикистана и Узбекистана друг к другу станут традиционными как прежде и жители двух соседних стран будут жить в мире и согласии».

Самаркандский певец Мардон Мавлон популярен и в Таджикистане. До ухудшений отношений между Душанбе и Ташкентом он часто посещал Таджикистан, где выступал не только на официальных мероприятиях, но и на свадьбах жителей Таджикистана. Последний раз Мардон Мавлон приезжал сюда с концертом в 2003 году.