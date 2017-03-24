В Казахстане арестован дорожный активист Руслан Жанпеисов

В городе Шымкенте в отношении гражданского активиста, известного своими видеороликами о правонарушениях со стороны сотрудников дорожной полиции, завели дело по статье о вымогательстве.

В начале этой недели автор проекта «Общество содействия автомобилистам» («ОСА») Руслан Лазута в видеообращении заявил, что бывшему активисту общественного объединения «ОСА» Руслану Жанпеисову вменяют «коммерческий подкуп». Пресс-секретарь областного департамента внутренних дел Салтанат Каракозова сообщила, что Жанпеисов был задержан на прошлой неделе, Абайским районным судом санкционирован его арест сроком на два месяца.

В сообщении полиции говорится, что подозреваемый 1980 года рождения задержан после того, как в управление по борьбе с организованной преступностью полиции области поступила оперативная информация о том, некий житель Шымкента «занимается вымогательством денег у потерпевших путем шантажа и размещения в сети интернет, компрометирующих их материалов, зафиксированных на видеокамеру».

Из сообщения полиции следует, что подозреваемый задержан «при получении 50 тысяч тенге», в отношении него начато расследование по статье «Коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством».