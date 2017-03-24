Советник главы МВД Украины: Вороненкова убил Павел Паршов

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова убил Павел Паршов. Об этом он написал в Facebook'е.

Ранее в пятницу фотографию и имя предполагаемого убийцы Вороненкова опубликовало украинское издание «Обозреватель».

Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД. Его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находится в розыске с 2011 года.

Геращенко утверждает, что 28-летний уроженец Севастополя Павел Паршов – агент российских спецслужб, якобы проходивший обучение в российской «школе для диверсантов».

Ранее сообщалось, что убийца Вороненкова гражданин Украины и что у него нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». В Москве гибель Вороненкова не комментируют.

Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.