Правозащитницу Елену Урлаеву выпустили из психиатрической больницы

Утром 24 марта в Ташкенте была выпущена из психиатрической лечебницы известная правозащитница Узбекистана, глава Правозащитного Альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева. Об этом сообщило агентство «Фергана».

«Я пробыла в 9-м отделении психиатрической больницы 24 дня, сегодня меня отпустили, – рассказала корреспонденту агентства Елена Урлаева. – Отделение, по сравнению с прошлыми разами, было довольно неплохое, врач понимала мою тоску по дому и старалась общими усилиями ускорить мое освобождение. Однако 17 марта я объявила голодовку, демонстративно отказавшись от приема пищи и лекарств. Дежурный врач Елена Владимировна немедленно отреагировала, дело было передано руководству больницы, после чего все склонились в тому, чтобы выпустить меня поскорее. Отношение в больнице ко мне со стороны сотрудников было нормальное. Единственное: ко мне принудительно применяли психотропные средства – трифтазин, циклодол и азалептин. Мой адвокат будет изучать этот вопрос и мы будем жаловаться как на незаконное задержание, так и на принудительное лечение».

При этом правозащитница добавила, что не может точно сказать, было ли решение суда о ее принудительном помещении в больницу.

Напомним, что 1 марта этого года правоохранительные органы в Ташкенте без ведома родных поместили правозащитницу Елену Урлаеву на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

О том, что Елена Урлаева находится в 1-й Ташкентской клинической психиатрической больнице, ее родные узнали лишь день спустя, 2 марта.

Находясь в психбольнице, Урлаева выпустила видеообращение, в котором рассказала о том, что сотрудники милиции, скрутив ей руки за спину, потащили и принудительно поместили в психиатрическую клинику.

Стоит отметить, что это не первый случай принудительного помещения Елены Урлаевой в психиатрическую больницу.

На протяжении долгих лет Елена Урлаева занимается мониторингом ситуации с использованием детского труда на хлопковых полях, изучает проблемы, связанные с экологией и другие нарушения с правами человека в Узбекистане.

Ранее узбекские власти несколько раз насильственно помещали ее в психиатрическую клинику.