В Душанбе при расследовании поножовщины среди молодежи задержаны более 20 человек

Расследование драки с поножовщиной между юношами 102 и 103 микрорайонов таджикской столицы, в которой погибли двое, продлено до июня нынешнего года. Источник в Генеральной прокуратуре Таджикистана 23 марта сообщил, что по данному факту арестованы более 20 человек.

Уголовное дело расследуется по статье 104 УК – «Убийство». Следственной группой руководит старший следователь Генеральной прокуратуры по особо тяжким преступлениям Джамшед Мелибоев. «Некоторые участники драки были задержаны сотрудниками милиции после просмотра записей камер видеонаблюдения», – сказал собеседник.

Следственные органы сообщили, что все задержанные обеспечены адвокатами. Адвокат Абдукаюм Юсуфи сказал, что он защищает интересы школьника Саидджона Хакимова. «Мой подзащитный вначале дал показание, что в момент драки проходил мимо и никакого отношения к этой потасовке не имел. Родители также утверждали, что их сын не причастен к драке. Но после того, как следователи показали записи камер наблюдения, Саидджону пришлось признать, что он был участником потасовки».

По словам адвоката, ему вряд ли удастся доказать невиновность своего подзащитного и «против всех, кто участвовал в этой драке, будут выдвинуто официальное обвинение».

Ранее Министерство внутренних дел Таджикистана заявило, что драка между группой юношей произошла в ночь на 2 января между юношами 102 и 103 микрорайонов столицы. Молодые люди были вооружены ножами, металлическими прутьями и битами и в результате полученных ранений скончались два подростка.