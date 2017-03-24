Атамбаев: революции в Кыргызстане не будет

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что «третьей революции в Кыргызстане не будет». Это его высказывание прозвучало сегодня в Бишкеке на церемонии открытия сквера в память о событиях в Кыргызстане, приведших в марте 2005 года к смене власти в стране и получивших известность как «Тюльпановая революция».

«Знаете, на пресс-конференции с Владимиром Путиным я неудачно пошутил, наверное, но третьей революции не будет в Кыргызстане. Поверьте мне. Совершено другая страна, нет оснований для этого. Раскачать не получится. Все, кто раскачивает, будут отвечать перед законом. Скажу так: время игр, заигрываний закончилось», – приводит слова Атамбаева «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

28 февраля на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, Алмазбек Атамбаев сказал, что революциям «поставлена точка».

Предыдущие два президента Кыргызстана – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – были свергнуты в результате антиправительственных протестов и бежали за границу.

«Лидером обеих революций был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла «Белый дом», пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы помните, где собирались возмущенные граждане? У офиса «Форума». Если третья революция… Я не буду этого делать», – заявил тогда Атамбаев.