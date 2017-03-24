СМИ: в Чечне совершено нападение на воинскую часть Росгвардии

В Чечне в станице Наурской в ночь на пятницу группа вооруженных людей пыталась прорваться на территорию части Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, в нападении принимали участие восемь человек, шесть из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться.

Потери среди военнослужащих уточняются. По данным источника сайта «Кавказский узел», среди военных есть раненые. Как утверждает собеседник сайта «Лайф», нападавшие пытались прорваться к общежитиям офицеров Росгвардии. На территории части введен режим полной боевой готовности. Ответственность за нападение пока никто не взял.