В Ташкенте на сегодня без вести пропавшими числятся около 200 человек

На сегодняшний день без вести пропавшими считаются 196 жителей узбекской столицы, сообщает Sputnik Узбекистан.



По данным Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Ташкента, в прошлом году этот показатель составлял 226 человек. Как прокомментировали ситуацию в ведомстве, эта цифра является нарастающей. Количество найденных людей все время уменьшается, а число потерявшихся граждан увеличивается.



Однако все же улучшение статистики по числу нашедшихся в процентном соотношении наблюдается. Так, в сравнении с 2016 годом рост составил 7,5%.



«За январь и февраль этого года в столице было зафиксировано 16 случаев пропажи людей, из которых в семи случаях человека нашли. Причины самые разные. Как показывает анализ, если пропадают подростки, то это обычно происходит из-за конфликта с родителями: не купили телефон, не пустили на вечеринку. В силу переходного возраста ребенок чересчур восприимчив, в результате чего сбегает из дома», – пояснили в пресс-службе ГУВД.



По словам источника интернет-издания в ГУВД Ташкента, сегодня в узбекской столице очень часто пропадают и старики. «Бывают случаи, когда пожилые из-за обиды, так же, как и подростки, уходят из дома, но такое встречается редко. Гораздо чаще причиной пропажи престарелых людей становится то, что у них просто отказывает память. А бывает и так: шел человек по улице, ему стало плохо, прохожие вызвали скорую, и его забрали в больницу. Но в этом случае стопроцентно все находятся. К сожалению, находятся и в морге в случае скоропостижной смерти прямо на улице», – говорит он.



При этом источник заметил, что сегодня людей также похищают с целью шантажа и вымогательства.

Между тем интернет-издание напоминает недавний случай, произошедший в Ташкенте, когда пятеро преступников, насмотревшись американских фильмов, решили похитить бизнесмена, чтобы получить за него солидный выкуп. Первоначально бандиты вымогали 200 тысяч долларов, однако позже бизнесмен при помощи торга смог скинуть эту сумму до 20 тысяч долларов.