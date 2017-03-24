Тюльпановой революции в Кыргызстане – 12 лет

Исполняется 12 лет со дня событий в Кыргызстане, известных как Тюльпановая революция, в результате которой 24 марта 2005 года Аскар Акаев, правивший страной на протяжении 15 лет, был смещен с поста президента. Первая волна недовольства народа властями проявилась 11 марта 2005 года в Джалал-Абаде, после чего волнения распространились по всей стране. Акаев вместе с семьей бежал из Кыргызстана в Россию.

Ставший президентом на волне народных протестов Курманбек Бакиев распорядился объявить 24 марта красной датой календаря и Днем народной революции. Однако спустя пять лет после первой революции был свергнут. Оппозиция обвинила его в коррупции и узурпации власти. Он вместе с семьей бежал за границу и нашел пристанище в Беларуси.

Новые власти Кыргызстана летом 2012 года исключили 24 марта из перечня праздников. В 2016 году этот день объявлен памятным днем. Памятные мероприятия планируются сегодня в Джалал-Абаде.