Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Тюльпановой революции в Кыргызстане – 12 лет

Протест против власти президента Кыргызстана Аскара Акаева. Бишкек, 24 марта 2005 года.

Протест против власти президента Кыргызстана Аскара Акаева. Бишкек, 24 марта 2005 года.

Исполняется 12 лет со дня событий в Кыргызстане, известных как Тюльпановая революция, в результате которой 24 марта 2005 года Аскар Акаев, правивший страной на протяжении 15 лет, был смещен с поста президента. Первая волна недовольства народа властями проявилась 11 марта 2005 года в Джалал-Абаде, после чего волнения распространились по всей стране. Акаев вместе с семьей бежал из Кыргызстана в Россию.

Ставший президентом на волне народных протестов Курманбек Бакиев распорядился объявить 24 марта красной датой календаря и Днем народной революции. Однако спустя пять лет после первой революции был свергнут. Оппозиция обвинила его в коррупции и узурпации власти. Он вместе с семьей бежал за границу и нашел пристанище в Беларуси.

Новые власти Кыргызстана летом 2012 года исключили 24 марта из перечня праздников. В 2016 году этот день объявлен памятным днем. Памятные мероприятия планируются сегодня в Джалал-Абаде.

Back to top
XS
SM
MD
LG