Первый канал отверг предложение Евровидения

Российский Первый канал отверг предложение организаторов музыкального конкурса Евровидение дать возможность представительнице страны Юлии Самойловой выступить дистанционно после того, как Украина заявила, что не позволит ей въехать на свою территорию. Телеканал заявил, что считает предложение странным и «противоречащим самому смыслу мероприятия».

Как говорится в комментариях Первого канала, одно из правил гласит, что выступление должно быть «в живом эфире на сцене». Телеканал выразил мнение, что Европейский вещательный союз не должен «изобретать новых правил для российского участника».

Союз, базирующийся в Женеве и занимающийся организацией конкурса, раскритиковал решение Киева на три года запретить Самойловой въезд в Украину из-за допущенного ею нарушения закона. Украинские власти, по всей видимости, ссылаются на ее выступление в Крыму в 2015 году, через год после того, как этот украинский полуостров был незаконно аннексирован Россией. Министерство иностранных дел России 22 марта раскритиковало запрет, назвало украинские власти «режимом, зараженным русофобской паранойей».