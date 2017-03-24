В западном Мосуле более 100 человек убиты в результате взрыва, произошедшего 22 марта в жилом квартале. Бригадный генерал Мухаммад аль-Джабури заявил, что 108 тел были обнаружены после взрыва в районе Мосул-эль-Джадида, где продолжаются интенсивные бои между правительственными силами Ирака и боевиками «Исламского государства».

Джабури сказал, что взрыв был вызван минами-ловушками, которые были установлены экстремистами. «Глаз Мосула» – независимая организация – сообщила, что боевики «ИГ» загнали гражданских лиц в три дома, а затем разместили на улице две бомбы и расставили снайперов по крышам. «Глаз Мосула» также сообщил, что от взрыва погибли 130 человек, включая женщин и детей.

Поддерживаемые США иракские правительственные войска взяли восточный Мосул в январе после четырехмесячного сражения. Начиная с 19 февраля они были зажаты в городских боях в западном Мосуле, последнем оплоте экстремистской группировки в Ираке.



Взрыв 22 марта произошел, когда, по словам представителей ООН в западном Мосуле, сложилась страшная картина, но самое худшее, по их словам, «еще не наступило» для около 400 тысяч гражданских лиц, оказавшихся в Старом городе.

Бруно Геддо, представитель Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ираке, 23 марта заявил, что люди «отчаянно нуждаются в продовольствии, они в панике». По его словам, в настоящее время в западном Мосуле находится около 600 тысяч человек, которые сталкиваются с нехваткой всех основных предметов первой необходимости в том время, как вокруг идут бои.