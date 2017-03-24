СМИ узнали об удостоверении бойца Нацгвардии у убийцы Вороненкова

У убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Об этом сообщает «РБК Украина», ссылаясь на близкий к следствию источник.

Сообщается также, что охранник Вороненкова прооперирован в Главном военном клиническом госпитале в Киеве и его состояние контролируемое, передает «Телевизионная служба новостей» со ссылкой на данные врачей.

По словам медиков, операция длилась 4 часа. Охранник экс-депутата Госдумы был ранен в живот и потерял много крови.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. Охранник также был ранен.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, охранник Вороненкова является действующим сотрудником спецслужб Украины.