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Новости

СМИ узнали об удостоверении бойца Нацгвардии у убийцы Вороненкова

На месте убийства.

На месте убийства.

У убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Об этом сообщает «РБК Украина», ссылаясь на близкий к следствию источник.

Мария Максакова на месте убийства.

Мария Максакова на месте убийства.

Сообщается также, что охранник Вороненкова прооперирован в Главном военном клиническом госпитале в Киеве и его состояние контролируемое, передает «Телевизионная служба новостей» со ссылкой на данные врачей.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на месте убийства Вороненкова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на месте убийства Вороненкова.

По словам медиков, операция длилась 4 часа. Охранник экс-депутата Госдумы был ранен в живот и потерял много крови.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. Охранник также был ранен.

Мария Максакова рядом с телом Дениса Вороненкова.

Мария Максакова рядом с телом Дениса Вороненкова.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, охранник Вороненкова является действующим сотрудником спецслужб Украины.

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