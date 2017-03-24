Задержана гражданка Узбекистана, организовавшая в Турции сеть борделей

Как сообщает турецкая пресса, полиция страны провела 18 марта рейды в 76 местах в Стамбуле и Коджаэли, в ходе которых были задержаны 19 человек, принуждавших женщин из Узбекистана к занятию проституцией. По данным полиции, эти рейды были проведены после наблюдений, которые длились целых два месяца. Сообщается, что от сексуального рабства была освобождена 21 женщина, принудительно содержавшаяся в борделях.

Как сообщил «Озодлику» дежурный сотрудник полиции Стамбула, группой, которая владела борделями по всей стране, руководила 36-летняя гражданка Узбекистана М.Ш. («Озодлику» известно имя задержанной – Ред.)

По данным полиции, спустя небольшое время после начала наблюдений, 7 февраля этого года гражданка Узбекистана М.Ш. была задержана в международном аэропорту имени Ататюрка при попытке вылететь в Ташкент.

После ее задержания сотрудники Бюро по вопросам морали МВД Турции начали составлять план по задержанию остальных членов преступной группы.

Во время первого рейда в Стамбуле и Коджаэли были задержаны четырнадцать человек, в том числе три женщины, чуть позже еще пять человек.

У задержанных были изъяты три пистолета, патроны и два компьютера.

Как пишут турецкие СМИ, большинство женщин, принудительно содержавшихся в борделях, приехали в Турцию из Узбекистана. Им обещали трудоустроить в этой стране нянями и сиделками, но затем их затянули в пучину долгов, отобрали паспорта и принудили к занятию проституцией.

По данным полиции, изъятыми компьютерами пользовались члены преступной группы, также в них была найдена информация о клиентах женщин, которых вынуждали заниматься проституцией.

Дежурный сотрудник полиции Стамбула сообщил репортеру «Озодлика», что все женщины, освобожденные из сексуального рабства, отправлены к себе на родину.

Согласно докладу Государственного департамента США «О торговле людьми» (Trafficking in Persons report) за 2016 год, Турция является местом назначения и транзитной страной в сфере торговли людьми.

Жертвами торговли людьми в Турции преимущественно становятся выходцы из Центральной и Южной Азии, Восточной Европы и Сирии.