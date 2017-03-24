Кыргызстан служил пунктом транзита нелегальных денег?

Украинский депутат заявил о транзите через Кыргызстан крупной суммы денег. Власти КР отмечают, что незаконные операции с деньгами могли иметь место до 2010 года, но после этого подобные случаи не регистрировались.

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко заявил, что советник беглого президента Виктора Януковича и экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт получал незаконные средства от Партии регионов, которые выводил через офшоры в Белизе и банковский счет в Кыргызстане. Сторонники Манафорта слова украинского депутата категорически отвергают.

Счета Манафорта в Кыргызстане

В августе прошлого года Пол Манафорт ушел с поста главы штаба избирательной кампании Трампа – после того, как оказался в центре скандала из-за публикаций издания The New York Times в связи с документами, обнаруженными в Украине. В них, как утверждается, содержались доказательства получения Манафортом крупных платежей от структур, связанных с экс-президентом этой страны Виктором Януковичем за лоббирование интересов Януковича и Партии регионов в США. Пол Манафорт был советником бывшего президента Украины, который в феврале 2014 года бежал в Россию.

The New York Times утверждала, что в Киеве обнаружены рукописные бухгалтерские книги Януковича, из которых следует, что Манафорт получил 12,7 млн долларов скрытых выплат, пока работал советником Януковича. Сам Манафорт отвергал получение любых незаконных денег. Однако во вторник на брифинге в Киеве депутат украинского парламента Сергей Лещенко показал новые документы, якобы подтверждающие выплаты. Представитель американского политтехнолога, тем временем, заявил, что информация депутата не соответствует действительности. По его словам, подпись на документах не принадлежит Полу Манафорту.

Сергей Лещенко провел собственное расследование о связях Пола Манафорта и Партии регионов. На брифинге в Киеве он заявил, что в 2009 году, за три месяца до выборов президента Украины, Манафорту было переведено 750 тысяч долларов. Для перевода этой суммы был использован договор с оффшорной компанией, зарегистрированной в Белизе. Сами же средства были перечислены через банк в Кыргызстане:

–​ Для осуществления платежа был заключен контракт, который имеет все признаки фиктивности и мошенничества с целью отмывания средств и фальсификации финансовых платежей. Согласно этому контракту, Манафорт якобы осуществил поставку 501 компьютера для белизского оффшора и за это получил $750 тысяч от этого оффшора. По моей информации, это была одна из схем, которую использовала Партия регионов с целью отмывания средств. Манафорт получил эти деньги со счета оффшорной компании, зарегистрированной в Белизе. Сам счет этой офшорной компании был открыт в Кыргызстане, в Бишкеке.

​Легальный путь нелегальных денег

Пол Манафорт с 2007 по 2014 годы был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и политтехнологом его Партии регионов. Сергей Лещенко в своем выступлении указал, что Манафорт способствовал победе партии на парламентских выборах и избранию Виктора Януковича президентом в 2010 году. Коррупционные схемы Манафорта теперь будут расследовать украинские правоохранительные органы. Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий сообщил, что подлинность обнаруженных документов пока не подтверждена, они проходят соответствующую экспертизу.

Если факты отмывания средств через Кыргызстан подтвердятся, это может нанести урон имиджу страны, отмечает депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев:

– Преступники выбирают самые удобные для воплощения своих умыслов страны, где есть условия для этого. Факты должны подтвердить соответствующие органы. При официальном запросе от Киева наши службы должны возбудить уголовное дело и провести свое расследование. В свое время Швейцария была оффшорной зоной, теперь Белиз. У нас тоже может быть. Конечно, это не может не расстраивать. Потому что к нам теряется доверие. Проверка покажет, как легализовались незаконные деньги. В случае подтверждения озвученных фактов, это нанесет урон международному имиджу страны.

Пока официальных запросов по банковским операциям в Кыргызстане правоохранительные органы от Киева не получали. В Госслужбе финансовой разведки рассказали, что с 2010 года никаких фактов отмывания средств через банки или другие финучреждения Кыргызстана не регистрировалось.

«​Наследство»​ Максима Бакиева

Вместе с тем, в ведомстве подтвердили факты проведения до 2010 года сомнительных финансовых операций через принадлежащие партнерам сына бывшего президента Максима Бакиева банки. По ним были возбуждены уголовные дела, некоторые из них были переданы в суды. В частности, были выявлены незаконные операции по переводу денег в третьи страны через кыргызские «Азия Универсал Банк», «Кыргызкредитбанк» и «Манас банк». В связи с тем, что эти и еще два банка были связаны с именем Максима Бакиева, в них было введено внешнее управление и ряд ограничений на осуществление банковских операций.

–​ В частности, уголовные дела по фактам отмывания денег были возбуждены по «Азия Универсал Банку». Проводилось расследование по фактам перевода и вывода из банка сомнительных средств. Все это имело место до 2010 года. После этого подобных случаев не регистрировалось. Уголовные дела возбуждались в свое время соответствующими органами. В случае выявления подобных фактов на наш адрес нужно направить официальный запрос. Мы проверим материалы и будем исходить из этого. Без запроса мы не можем самостоятельно проводить расследование, – отмечает статс-секретарь Госслужбы финразведки Болот Садыков.

Схемы узбекских олигархов

В то же время на проправительственных интернет-сайтах Узбекистана под авторством политолога Усмана Хакназарова ​появилась информация о выводе из страны миллионов долларов незаконных средств. В публикации говорится, как денежные потоки семьи экс-президента Узбекистана Ислама Каримова и некоторых других представителей правящего режима выводились за рубеж через соседний Кыргызстан.

В статье Усмана Хакназарова также утверждается, что негласные оппоненты действующего президента Шавката Мирзиеева из числа представителей прежнего режима выстроили целые схемы по выводу своих средств в третьи страны через Кыргызстан. Наличные везли в Кыргызстан, легализовали их происходили за рубеж. Серые схемы, по словам автора, были выстроены еще во времена правления Курманбека Бакиева. Деньги, как отмечается, вывозили в Россию, Китай и страны Европы.

Обстоятельства, требующие проверки

Автор указывает, что после 2010 года возникли определенные трудности при выводе денежных средств из Узбекистана через Кыргызстан, так как кыргызские спецслужбы строго отслеживали бакиевские махинации, выявляли курьеров, которые пытались через страну вывезти деньги в третьи государства. Но узбекские финансы стали переправляться в Кыргызстан и уходить оттуда другими путями. Были назначены специальные кураторы, которые организовывали вывод капитала. Автор указал и имена задействованных людей.

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев отмечает, что правоохранительные органы Кыргызстана обязаны проверить данные, которыми оперирует узбекский политолог Усман Хакназаров:

–​ Подобные серые схемы было сложно осуществить, ведь тогда у нас были сложные отношения с Узбекистаном. Трудно поверить, что узбекские олигархи выводили свои деньги через Кыргызстан. В соседней стране контроль за финансовым рынком был более жестким, чем у нас. Деньги могли возить разве что наличными в коробках или мешках, чтобы далее везти в третьи страны. Через банки это сделать намного сложнее. Крупные суммы легко выявить. В случае подтверждения этих фактов они могут негативно сказаться на отношениях двух стран.

Загадочный пострадавший

В 2014 году в СМИ распространилась информация об ограблении узбекского предпринимателя в аэропорту Оша. Происхождение его миллионов долларов так и осталось тайной. Не известно и кому они принадлежали.

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​Было заявлено только то, что деньги были получены за товары, проданные Узбекистану. Через аэропорт Оша средства должны были быть перевезены в третью страну. В обществе предположили, что это могли быть нелегальные деньги из Узбекистана. Поэтому владельцы денег не объявились, а пострадавшего установить не удалось. После чего в прессе появилась информация о серых схемах вывода денег за рубеж из Узбекистана через Кыргызстан.